Il risparmio è assolutamente di casa da Coop e Ipercoop, grazie all’ultima campagna promozionale, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di accedere ad ottimi prodotti, ma al giusto prezzo di vendita.

Gli acquisti, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, potranno essere completati anche online sul sito ufficiale, il quale permetterà di godere della spedizione gratuita presso il domicilio, al solo superamento dei 19 euro di spesa effettivi.

Coop e Ipercoop battono tutti: ecco gli sconti

Scorrendo le pagine dell’ottima campagna promozionale, scopriamo nello specifico quali sono gli sconti attivati dall’azienda, verificando che l’attenzione è stata rivolta più che altro verso la fascia intermedia della telefonia mobile.

Il modello più interessante della selezione, è senza dubbio il Samsung Galaxy A53, un prodotto dalla qualità elevatissima, disponibile al prezzo finale di soli 449 euro. Sempre all’interno della medesima campagna, trovano ugualmente posto anche soluzioni del calibro di Oppo Find X3 Lite, uno dei migliori dell’anno appena trascorso, passando anche per Motorola Moto E40, Realme C11 o anche un eccellente Galaxy A03.

Tutti coloro che vorranno proseguire nell’acquisto, devono comunque sapere che le scorte non dovrebbero essere limitate, e sopratutto che la disponibilità è estesa ai vari punti vendita sul territorio, non solo al sito ufficiale. I prodotti sono ad ogni modo disponibili alle classiche condizioni di vendita: no brand e con garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, utile per coprire i difetti di fabbrica, e nient’altro.