I prezzi attivati da Trony nel periodo corrente, sono indubbiamente tra i migliori di sempre, e promettono un risparmio che ben pochi utenti avrebbero potuto immaginare nel breve periodo. Gli acquisti coinvolgono la maggior parte della tecnologia, a partire ad esempio dagli smartphone.

Spendere poco con il volantino corrente è davvero molto più semplice del previsto, per godere degli ottimi sconti sarà necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, senza limitazioni o vincoli di alcun tipo. Dovete comunque sapere che, almeno al momento, gli stessi sconti non sono stati attivati sul sito ufficiale. Al superamento dei 199 euro di spesa, invece, sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi.

Trony: occasioni e prezzi sempre alla portata di tutti

I prodotti in promozione da Trony sono davvero tantissimi, e spaziano tra le categorie più amate dal pubblico italiano. Osservando ad esempio da vicino la sola telefonia mobile, scopriamo la possibilità di acquistare uno degli smartphone apple più amati e richiesti degli ultimi anni, stiamo parlando dell’ottimo iPhone 12, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 649 euro (la variante prevede 64GB di memoria interna, non espandibili).

Coloro che vorranno puntare dritti verso il mondo Android, troveranno pane per i propri denti nei modelli Galaxy S20 FE e S21 FE, due prodotti di fascia medio-alta dalle eccellenti prestazioni, in vendita a non più di 600 euro. Ogni altro dettaglio ed informazione è rimandato direttamente al sito ufficiale.