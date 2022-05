Per questo mese di maggio 2022 l’operatore telefonico WindTre sta invitando alcuni suoi ex clienti a tornare. In particolare, lo sta facendo proponendo tramite SMS l’attivazione di un’offerta mobile piuttosto allettante, ovvero l’offerta denominata WindTre GO 100 Fire+ FMC. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, alcuni ex clienti WindTre stanno ricevendo in questi giorni un SMS da parte dell’operatore telefonico. In particolare, l’operatore sta invitando ad attivare una nuova offerta di rete mobile denominata WindTre GO 100 Fire+ FMC. Quest’ultima include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 SMS verso tutti e ben 100 GB di traffico dati con connettività 4G. Se si effettua poi la convergenza con l’offerta di rete fissa di WindTre, i giga diventano illimitati.

Il costo per rinnovare l’offerta è di 6,99 euro e non sono previsti costi per l’attivazione né costi per la scheda sim. Si tratta di un’offerta dunque ad alcuni ex clienti che potranno richiedere la portabilità del proprio numero. Vi lasciamo qui di seguito un esempio dell’SMS promozionale inviato dall’operatore telefonico.

“Torna in WINDTRE! 100GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 6,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E nei nostri negozi entro il 12/05. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e info privacy su windtre.it/go100fpfmc”.

Vi ricordiamo che con questa offerta viene attivato il piano tariffario New Basic senza alcun costo. Sono inoltre inclusi i servizi della Segreteria Telefonica e il servizio Ti ho cercato.