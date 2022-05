Durante il mese di maggio 2022 l’operatore telefonico TIM sta proponendo diverse offerte di rete mobile dedicate a diverse tipologie di utenti. Scopriamo qui di seguito le più interessanti da attivare.

TIM: ecco alcune delle migliori offerte da attivare a maggio 2022

Come già detto sono disponibili diverse offerte di rete mobile proposte da TIM. Vediamo qui di seguito alcune di esse.

TIM Executive Mobile

Questa offerta comprende ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti e 25 GB di traffico dati. Per gli utenti che attiveranno il metodo di ricarica automatica il traffico dati sarà di 50 GB mentre per chi farà la convergenza con l’offerta di rete fissa i giga saranno illimitati. Il costo del rinnovo è di 15,99 euro al mese. I nuovi clienti potranno attivarla esclusivamente online, avranno il primo mese dell’offerta gratuito e non avranno costi di attivazione. L’offerta è attivabile anche da chi è già cliente, ma in questo caso è previsto un costo di attivazione di 19,90 euro.

TIM Young

Questa offerta è rivolta ai clienti under 25 e comprende sempre minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il traffico dati disponibili è di 25 GB (con connettività 5G di TIM) ma anche in questo caso per chi attiva il metodo di pagamento automatico il traffico è di 50 GB. Sono poi compresi giga illimitati per Social, Chat, Gaming, Musica e e-learning. Nell’offerta sono compresi Google One 100 GB Try&Buy per 3 mesi, TIMGAMES e TIMMUSIC. Il costo dell’offerta è di 11,99 euro al mese ed il primo mese è gratuito per i nuovi clienti che attiveranno l’offerta online.

TIM Premium Famiglia

Per chi ha attiva un’offerta di rete fissa con TIM è disponibile questa offerta. Quest’ultima ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti 5 GB di traffico dati con connettività 5G. Se si attiva anche TIM Unica, i giga per navigare sono illimitati.