Il colosso sud coreano Samsung è molto attiva anche nel settore di mercato degli smartwatch, dove da anni propone le sue generazioni di Galaxy Watch.

Dopo i Watch 4 dello scorso anno, che hanno sancito la collaborazione con Google, siamo in attesa dei nuovi Galaxy Watch 5. Probabilmente il colosso lancerà anche una versione Pro, scopriamo i dettagli.

Samsung pensa al modello Pro di Galaxy Watch 5

Nelle ultime ore sono trapelati interessanti dettagli sui modelli che faranno parte della generazione Galaxy Watch 5. Sorprendentemente rispetto a quanto abbiamo visto negli ultimi anni, sono tre i modelli certificati da Samsung. Il primo è Heart-S (modello SM-R90x) che sarà la versione con quadrante più piccolo di Galaxy Watch 5.

Troviamo poi Heart-M (modello SM-R91x) che sarà la versione con quadrante più grande di Galaxy Watch 5. Ed infine Heart-Pro (modello SM-R92x) che sarà la sorpresa, ovvero un modello Pro di Galaxy Watch 5 che potrebbe offrire delle specifiche hardware più performanti.

Al momento sono trapelate poche informazioni in merito alle probabili specifiche tecniche dei nuovi Galaxy Watch 5. Il loro lancio dovrebbe avvenire nella seconda parte dell’estate, quindi c’è ancora tempo per seguire i rumor che li riguarderanno. Noi sicuramente vi terremo informati passo per passo, non appena il colosso rilascerà qualche indizio più chiaro.