Acquistare una PS5 è diventato un miraggio per milioni di utenti in Italia, a causa delle pochissime scorte disponibili, come conseguenza della crisi dei semiconduttori che ha colpito il settore. Proprio data l’elevata richiesta, purtroppo, i malviventi le pensano tutte pur di truffare i consumatori, ed anche Unieuro.

L’azienda in questione si è trovata vittima a sua volta della vicenda, sottolineiamo infatti che nulla a che vedere con il tutto, anzi è la stessa Unieuro ad aver presentato denuncia alle autorità competenti. La truffa risale ormai a qualche mese fa, ma vogliamo porre l’attenzione proprio sui rischi a cui si può andare incontro in rete.

PS5 gratis: gli utenti truffati

La problematica è legata ad una pagina Facebook, intitolata Unieuro_italia, comparsa nel feed di tantissimi utenti come contenuto sponsorizzato. La stessa era molto simile all’originale (la quale però ha la spunta blu ed oltre 500k iscritti), e prometteva la possibilità di ricevere una PS5 gratis, grazie ad un contest presente su un sito, la cui denominazione era identica all’originale, ma terminava con .lt (che a prima vista poteva apparire come una I maiuscola). Una truffa bella e buona, pensata nei minimi dettagli, che purtroppo ha colpito innumerevoli utenti in Italia.

La stessa Unieuro ha denunciato alle autorità la vicenda, raccomandando ad ognuno di noi la massima attenzione. Si consiglia sempre di verificare la fonte, di non premere link interni, e nel caso di dubbio, di digitare l’indirizzo a cui collegarsi nella barra del browser.