Un elenco pazzo di sconti veramente speciali attende gli utenti da MediaWorld in questo periodo, ognuno di noi ha la possibilità di spendere pochissimo nel momento in cui sceglierà di mettere le mani su prodotti di qualità, al giusto prezzo finale di vendita.

Tutti gli acquisti, se interessati alle promozioni elencate, possono essere completati in esclusiva nei negozi fisici, con anche un accenno al sito ufficiale, il quale comunque promette la spedizione presso il domicilio (però a pagamento). Ogni prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, ed al superamento dei 199 euro di spesa, sarà possibile richiedere eventualmente la rateizzazione senza interessi.

MediaWorld, che sorpresa: le offerte sono da impazzire

Che sconti da MediaWorld con l’ultima campagna promozionale dell’azienda, i suoi prezzi sono decisamente convenienti ed alla portata di tutti gli utenti, promettendo un risparmio che è davvero difficile trovare altrove. I modelli in promozione sono davvero tantissimi, spaziano ad esempio dall’ottimo Apple iPhone 12, il top di gamma di scorsa generazione, il cui prezzo si aggira comunque sui 729 euro (la variante disponibile prevede 64GB di memoria).

Gli utenti che invece amano e sono alla ricerca di un prodotto Android, potranno decidere di mettere le mani su alcuni modelli appartenenti alla fascia media. Questi sono, nello specifico, l’ottimo Realme GT Master Edition, in vendita a 244 euro, passando per Galaxy S20 FE a 399 euro, come Galaxy A32 e Redmi Note 10 5G, disponibili rispettivamente a 223 e 119 euro. Le offerte del volantino sono tantissime, per questo motivo consigliamo di recarsi il prima possibile a questo link.