Dopo un’attesa che si protrae da Novembre 2021, il fenomeno dell’eclissi lunare tornerà a rendersi visibile anche in Italia, segnate la data, il 16 Maggio il nostro satellite si tingerà di rosso e illuminerà in modo spettacolare i cieli principalmente dell’emisfero australe ma anche di quello boreale, seguendo la classica curva a campana.

Per chi non lo sapesse, il colore rosso della Luna durante un’eclissi è dovuto al fatto che la luce che la illumina non è più quella del Sole, bensì quella riflessa dalla Terra, la cui atmosfera però, assorbe completamente lo spettro del blu, lasciando disponibile solo quello del rosso, che va dunque a colorare la superficie della Luna del classico colore che vediamo durante l’eclissi.

Dove e quando

Per quanto riguarda il dove e quando, abbiamo stilato per l’Italia un piccolo resoconto con le maggiori città del Nord, del Centro e del Sud, in modo da dare un’indicazione su quando sarà visibile e per quanto: