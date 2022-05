Nella seconda metà di questo 2022, Google lancerà la nuova generazione di smartphone Pixel 7. Alcuni rendering di quella che sarà la cover del modello Pro sono già apparsi in rete svelando il design del dispositivo.

Lo smartphone avrà un design molto simile a quello di Google Pixel 6: ecco, quindi, tutti i dettagli e le specifiche tecniche fino ad ora emerse in rete!

Google Pixel 7 Pro sarà così: ecco tutti i dettagli!

Google Pixel 7 Pro sembra somigliare abbastanza al suo predecessore. Il dettaglio che ha rivoluzionato gli smartphone del colosso lo scorso anno, cioè il modulo fotografico posizionato in una fascia rialzata della scocca posteriore, continua ad essere presente. Anche il nuovo dispositivo in arrivo, infatti, accoglie tre sensori, due dei quali accostati l’uno all’altro. Le specifiche dei sensori fotografici che saranno adottati da Google non sono ancora trapelate in rete ma la qualità sarà sicuramente garantita.

La parte frontale del dispositivo accoglie un display OLED LTPO QHD+ da 6,7 pollici o 6,8 pollici. Il pannello avrà frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Le cornici sono ridotte all’essenziale e presentano bordi curvi e angoli arrotondati.

All’interno dello smartphone Google trova posto un processore proprietario Tensor di seconda generazione ma nessuna notizia si ha ancora sulla capacità della batteria che lo alimenterà.

In merito al lancio non si hanno particolari certi. L’azienda di Mountain View procederà con la presentazione durante un evento previsto entro la fine di quest’anno. Maggiori informazioni sui dispositivi tanto attesi potrebbero emergere durante l’evento già annunciato dal colosso, che si terrà il prossimo 11 maggio.