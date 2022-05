Il produttore di Final Fantasy 16, Naoki Yoshida, ha dichiarato che un trailer del gioco è stato completato e sarà mostrato presto. Yoshida ha fatto le sue osservazioni durante un live streaming per un crossover Nier Reincarnation e Final Fantasy 14, indicando che il nuovo trailer del gioco è finalmente completo e che, dopo essere stato ritardato a causa di numerose cause sconosciute, verrà rilasciato ‘ presto.’

Continua affermando che il gioco si sta ‘completando’, ma che vuole che il team di sviluppo dedichi più tempo a eseguire il debug dell’esperienza prima di definirla finita. Dopo un periodo di inattività su Final Fantasy 16, questa è la seconda volta che sentiamo parlare del gioco in un paio di settimane.

Final Fantasy 16 potrebbe arrivare nel 2023

Durante lo streaming, Yoshida è stato costellato di domande dal produttore di giochi Nier Yosuke Saito, che sembrava insinuare scherzosamente che Final Fantasy 16 fosse già finito. Sebbene le dichiarazioni di Yoshida sullo stato di sviluppo di Final Fantasy 16 siano ottimistiche, non sembra che il gioco uscirà nel 2022. Square Enix ha un anno impegnativo davanti a sé, con Forspoken in uscita a ottobre e i giochi di ruolo Star Ocean: The Divine Valkyrie Elysium, successore della serie Force, The DioField Chronicle e Valkyrie Profile, in uscita nel 2022.

Yoshida ha recentemente affermato in un’intervista che il lavoro è ‘vicino all’ultimo tratto’ e che ‘la narrazione è diventata estremamente profonda’. Quindi sembra che un trailer sia in arrivo e, quando lo farà, sarà il secondo trailer di Final Fantasy 16, il primo è stato rivelato a settembre 2020 come parte della vetrina di PlayStation 5.