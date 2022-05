Risparmiare con Euronics potrebbe essere molto più semplice di quanto avreste effettivamente mai pensato, infatti all’interno dell’attuale campagna promozionale si possono scovare occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

I prezzi attivati dall’azienda sono decisamente convenienti per la maggior parte di noi, data anche la possibilità di accedervi indistintamente dalla provenienza territoriale, o di appartenenza ad uno specifico socio. Tutto comprende anche la solita garanzia di 24 mesi, la quale ricordiamo copre i difetti di fabbrica, come anche la variante no brand per la telefonia mobile (salvo indicazione differente).

Euronics: sconti e prezzi da non credere per tutti

Le occasioni continuano a stupire da Euronics, all’interno dell’ultimo volantino, infatti, gli utenti possono sperare di spendere veramente pochissimo, senza mai rinunciare alla qualità. Osservando da vicino il mondo degli smartphone, notiamo la presenza dell’ottimo Samsung Galaxy S20 FE, uno dei migliori del 2021, al prezzo di soli 399 euro. Non sarà recentissimo, lo ammettiamo, ma resta ugualmente una delle migliori soluzioni del periodo, con il quale non dover rinunciare praticamente a nulla.

Sempre restando nel mondo di Samsung, la scelta potrà poi ricadere su uno tra Galaxy A52s, Galaxy A13, Galaxy A12 o anche Galaxy A32, tutti dispositivi relativamente economici, disponibili a prezzi inferiori al suddetto. Per i dettagli dell’ottimo volantino, ricordatevi comunque che sarà possibile affidarsi direttamene al sito ufficiale, in modo da conoscere da vicino i singoli prezzi, dovendo però recarsi in negozio per gli acquisti.