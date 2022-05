Con esselunga non si scherza, il nuovo volantino vuole catturare l’attenzione dei tantissimi consumatori interessati all’acquisto, proponendo una serie di riduzioni di prezzo di qualità elevata, ampliando il più possibile la disponibilità.

Avete capito bene, tutti coloro che saranno interessati a completare l’acquisto, potranno decidere di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, con accesso diretto agli sconti. I prodotti sono sempre commercializzati alle solite condizioni di vendita, ovvero sono tutti no brand con garanzia di 24 mesi.

Esselunga: le offerte sono tra le migliori del periodo

Opportunità di risparmio ai massimi livelli per gli utenti da Esselunga, con il volantino corrente sarà possibile mettere le mani su un prodotto veramente eccellente, a patto che si sia alla ricerca di un modello di fascia bassa. Ad oggi, infatti, risulta essere acquistabile l’ottimo Galaxy A13, dietro il pagamento di un contributo che si aggira attorno ai 179 euro.

La scheda tecnica riesce a descriverlo nel miglior modo, mostrando i suoi caratteristici punti di forza. Questi sono rappresentati dalla batteria da ben 5000mAh, per una autonomia superiore alla concorrenza, passando anche per una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da ben 50 megapixel. Chiudono il cerchio un display ampio da 6,6 pollici di diagonale, nonchè comunque un processore octa-core con frequenza di clock fino a 2GHz (la variante corrente prevede 4GB di RAM e 64GB di memoria interna). Il prodotto è distribuito no brand, con garanzia della durata di 24 mesi dalla data d’acquisto.