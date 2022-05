CoopVoce vi regala 20 euro con la nuova offerta da 100GB della linea EVO

CoopVoce è uno di quei gestori sul quale nessuno avrebbe scommesso i propri soldi se fosse stato possibile in passato. Ad oggi però c’è da constatare una crescita esponenziale compiuta dal provider, il quale tra i virtuali risulta il migliore grazie alle sue offerte mobili. Anche i gestori più blasonati infatti temono la grande risalita di CoopVoce, che al momento dispone di grande scelta in merito alle sue offerte presenti sul sito ufficiale.

Non ci sono dubbi in merito al valore estremo di queste offerte, le quali rispondono al nome di Evolution. Ricordiamo inoltre che per un certo periodo di tempo coloro che sottoscriveranno l’offerta da 100 giga potranno beneficiare anche di 20 € sul credito residuo offerti come bonus proprio dal provider virtuale.

CoopVoce si permette il lusso di usare sempre le stesse promo per battere la concorrenza

Come succede di solito, anche questa volta gli utenti avranno un’opportunità eccezionale, ovvero quella di ottenere gratuitamente tantissime soluzioni da parte del gestore CoopVoce. Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS