Conad: addio al celebre negozio italiano che chiude definitivamente

I marchi che hanno reso celebre l’Italia sia nei confini nazionali che nel resto del continente, sono davvero tanti soprattutto per quanto riguarda i supermercati. Tra questi Conad sembra essere uno dei più rilevanti, vista la grande mole di negozi disponibili sul territorio italiano.

Le persone non potrebbero fare a meno dei prodotti del celebre marchio, il quale però a quanto pare starebbe rivedendo i propri piani. Sia chiaro fin da subito che non si tratta di crisi, ma solo di una riorganizzazione utile a diffondere al meglio Conad sul territorio. Uno degli studi più famosi in assoluto sarebbe infatti per chiudere bottega in favore di una nuova realtà che sorgerebbe sullo stesso territorio.

Conad lascia: in provincia di Modena lo storico Store vedrà una nuova realtà prendere il posto del supermercato

Sono sempre di più le notizie in merito: Conad sta chiudendo. Attenzione: bisogna fare una precisazione d’obbligo, ovvero che il marchio gode di ottima salute e sta solo per chiudere uno dei suoi Store per riorganizzarsi sul territorio in provincia di Modena.

A Cognento infatti il supermercato lascerà ben presto il posto ad un’altra realtà, la quale appartiene al celebre marchio Verdissima. Il negozio si chiamerà Intimo Moda e si andrà a basare su una superficie di 300 m quadri. Ricordiamo che il marchio in questione esiste dal 1972 e nasce come piccolo laboratorio, affermandosi invece oggi come uno dei principali outlet italiani. Ciò che preoccupa sono i licenziamenti, con il personale che con molta probabilità non verrà Ri convertito alla nuova attività che sorgerà sul territorio.