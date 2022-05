Dopo l’arrivo della quarta season, le possibilità del rilascio di una quinta stagione sono diventate pressoché certe, ed infatti la conferma ufficiale non ha mancato ad arrivare, Cobra Kai 5 non solo si farà, ma Netflix ha rilasciato anche il primo teaser ufficiale con tanto di data di uscita del contenuto.

Il finale della quarta stagione a sorpresa aveva effettivamente aperto ad una possibile quinta season, sono rimasti decisamente troppi conti in sospeso da risolvere, dunque una season in più si rende necessaria proprio per mettere la parola fine alla saga dedicata al Karate più famosa del mondo.

Il teaser e la data di uscita

Questa è la sinossi ufficiale della quinta season della saga: “Dopo l’esito scioccante del torneo di All Valley, Terry Silver amplia l’impero di Cobra Kai e cerca di rendere il suo “nessuna pietà” l’unico stile presente in zona. Con Kreese dietro le sbarre e Johnny Lawrence che mette da parte il karate per rimediare ai danni da lui provocati, Daniel LaRusso deve chiedere aiuto a una vecchia conoscenza“.

Il trailer mostra immediatamente una bella carica di azione e di spettacolarità, all’interno del cast saranno presenti tutti i protagonisti che abbiamo già visto con l’arrivo in aiuto di Daniel di una vecchia conoscenza presente sia nella quarta season di Cobra Kai che nel secondo film della serie Karate Kid, chi conosce il contenuto sa bene di chi parliamo.

La data di uscita è già fissata, il 9 Settembre la serie sbarcherà su Netflix, non sappiamo se tutta in un colpo o dilazionata nel tempo.