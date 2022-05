Carrefour mette in atto una importante cessione, il negozio del centro commerciale “Le Sorgenti” di Frosinone, è stato ufficialmente acquisito dal gruppo Gros-Romano Supemercato.

La trattativa si è snodata nel corso degli ultimi mesi, con la sola ufficializzazione avvenuta poco tempo fa. Il suddetto Gruppo è molto diffuso nel Centro del nostro paese, ad oggi conta più di 18 negozi, con il fatturato che supera anche il miliardo di euro. La cessione vede l’avvicendamento di due marchi importanti nella rivendita, d’ora in avanti sarà sempre possibile acquistare alimentari, ma da IperDem, non da Carrefour.

Carrefour: questi sono i nuovi sconti

In tutto il resto d’Italia, Carrefour continuerà ad esistere, proponendo sempre ottime offerte e promozioni, anche legate al mondo dell’elettronica. Proprio in questi giorni l’azienda ha rinnovato il proprio volantino, inserendo svariati prodotti in offerta, anche se ha focalizzato l’attenzione solo sulla fascia media.

I prezzi infatti non superano i 329 euro, e permetteranno di acquistare modelli del calibro di Motorola Moto e40, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10S o anche Galaxy A22. Tutti i prodotti vengono commercializzati alle più normali condizioni di vendita, che coinvolgono la garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire gli eventuali difetti di fabbrica, nonché una variante no brand, con la quale avere la certezza di ricevere aggiornamenti tempestivi del sistema operativo. Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili online sul sito ufficiale, ove sarà possibile trovare anche i singoli prezzi.