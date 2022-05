Bennet chiude uno dei suoi punti vendita in Italia, non tutta la catena, stiamo parlando del negozio sito a Pradamano, un piccolo paese presente nella provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia.

La notizia non giunge come un fulmine a ciel sereno, ma è il risultato di intense trattative intavolate dall’azienda con il Gruppo IperTosano. Questi è una realtà da oltre 3500 dipendenti, che affonda le radici nel lontano 1970, con l’apertura di un piccolo punto vendita familiare in Veneto. La conferma della cessione dell’attività relativa al singolo negozio in oggetto, è avvenuta poco tempo fa, con anche belle notizie per clienti e dipendenti.

Stando a quanto confermato, infatti, la vendita di beni alimentari e di prima necessità non verrà interrotta, come anche il rapporto con i dipendenti. Tutto il personale (oltre 104 persone), saranno assunte con soluzione di continuità da IperTosano, senza perdite di ferie accumulate, ore di permesso, TFR e simili.

Non perdetevi i codici sconto Amazon, li trovate in esclusiva gratis sul nostro canale Telegram dedicato.

Bennet: le offerte continuano ad impressionare

Tutti gli altri utenti sul territorio, potranno comunque approfittare delle ottime offerte di Bennet, anche legate al mondo della tecnologia. Con la campagna Piccoli Prezzi, infatti, sarà possibile acquistare un Galaxy A03s a soli 129 euro, passando per Galaxy A52s a 299 euro, oppure Galaxy S20 FE 2021 a 349 euro.

Fortissimo l’interesse verso il mondo Apple, con la proposta di iPhone 12 al prezzo finale di 699 euro, una cifra più che adeguata alle prestazioni effettivamente offerte. Per i dettagli della campagna, collegatevi subito qui.