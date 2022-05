Nelle ultime ore l’operatore virtuale 1Mobile ha iniziato a proporre, ad alcuni utenti, l’offerta denominata Top Reward a soli 5 euro al mese per il primo mese.

L’offerta in questione può essere attivata da tutti i nuovi clienti, sia per chi attiva un nuovo numero che per chi richiede la portabilità da qualsiasi altro operatore mobile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

1Mobile: Top Reward a soli 5 euro al mese

In precedenza, il costo dell’offerta era pari a 7,99 euro al mese per tutte le nuove attivazioni. Adesso, invece, per chi richiede la portabilità del numero da tutti gli operatori tranne Vodafone, il primo mese viene offerto a un prezzo scontato, pari a 5 euro. Vi ricordo che l’offerta in questione comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati che diventano 120 Giga dal terzo mese.

Sostanzialmente, si tratta di una promozione dedicata solo a un certo target di clienti. Per tutti gli altri, ovvero chi richiede un nuovo numero o proviene da Vodafone, l’offerta è rimasta uguale a prima. Oltre a questo sconto sul prezzo del primo mese, 1Mobile ha introdotto anche un cambiamento per il costo di attivazione, già da prima differente per i due target di clienti.

Più precisamente, per chi richiede la portabilità da tutti gli operatori tranne Vodafone, il costo di attivazione è stato reso gratuito anziché pari a 2 euro, mentre per nuovi numeri e in portabilità da Vodafone è rimasto lo stesso prezzo pari a 7 euro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.