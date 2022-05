Uno degli obiettivi alla base della partnership vivo ZEISS è quello di portare gli standard della fotografia professionale nel mondo degli smartphone. Attraverso il programma congiunto di R&D, vivo ZEISS Imaging Lab, le due aziende stanno stabilendo nuovi standard di riferimento per l’eccellenza in ambito mobile imaging, sviluppando nuovi smartphone vivo dotati di un design ottico avanzato e di standard di qualità professionale.

Ma quali sono i requisiti per poter fregiare gli ultimi smartphone vivo del prestigioso logo ZEISS? Quali sono le innovazioni che permettono, ogni giorno, a milioni di utenti nel mondo di realizzare scatti straordinari?

Ecco come vivo e ZEISS stanno portando valore nel mercato del mobile imaging.

L’utilizzo del “Digital Twin” (gemello digitale) come avviene per lo sviluppo di ottiche professionali

L’impareggiabile reputazione delle lenti ZEISS si fonda su oltre un secolo di innovazioni nell’ambito dell’ottica, progettate per gestire al meglio sfide come bagliori, riflessi, aberrazioni cromatiche e distorsioni del colore. Grazie a questa partnership, queste tecniche avanzate vengono oggi utilizzate per lo sviluppo delle fotocamere dei dispositivi della serie X di vivo. Questo comporta, ad esempio, l’utilizzo del “digital twin” – una tecnica sviluppata da ZEISS per progettare obiettivi fotografici e cinematografici di fascia alta – per la creazione e la prototipazione di nuove lenti. La progettazione delle nuove lenti avviene infatti attraverso la creazione di un modello virtuale sul quale si possono simulare e testare con precisione le prestazioni delle lenti, garantendo così che il sistema di fotocamere possa passare rapidamente alla fase di prototipazione e a quelle di perfezionamento.

Il risultato? Immagini eccezionali con migliore risoluzione, contrasto e meno riflessi e artefatti, il tutto scattato con lo smartphone.

Tecnologie professionali integrate nelle fotocamere dello smartphone

Per realizzare scatti di alta qualità anche i fattori microscopici possono fare una grande differenza. Ne è un esempio il T*Coating certificato ZEISS: una soluzione avanzata con una nanostruttura più di cento volte più piccola di un granello di sabbia che rende la superficie vetrata delle lenti praticamente invisibile e viene normalmente utilizzata sugli obiettivi professionali per ridurre i riflessi e ottenere maggiore nitidezza, contrasto e qualità. Ad oggi, vivo, dopo aver ottenuto la certificazione ZEISS, è riuscita a integrare il T*Coating nelle fotocamere dei propri smartphone di fascia alta.

Standard elevati fin dalle prime fasi di progettazione

Quando si collabora con ZEISS, l’eccellenza è il focus già dalle prime fasi. Uno dei requisiti fondamentali alla base della partnership siglata con ZEISS nel 2020 era riuscire a soddisfare gli elevati standard stabiliti da ZEISS e vivo, grazie a rigorosi standard di qualità di produzione già presenti nell’azienda, è riuscita a farlo.

Ad ogni sviluppo di prodotto vengono stabiliti fin dall’inizio nuovi standard: vivo e ZEISS decidono insieme gli obiettivi di qualità e definiscono il progetto ottico attraverso complessi processi di simulazione con l’obiettivo comune di garantire sempre prestazioni eccezionali. La valutazione delle prestazioni delle lenti include anche le misurazioni MTF per ridurre la distorsione, l’ombreggiatura e le aberrazioni cromatiche.

Standard professionali portano ad ottenere scatti professionali

Quando si utilizza uno smartphone vivo di fascia alta è facile notare la differenza nelle immagini. Questo perché, dietro ad ogni scatto, c’è un importante processo di garanzia di standard qualitativi e di test che devono essere validati dal vivo ZEISS Imaging Lab.

Per soddisfare i rigorosi standard stabiliti da entrambe le aziende e garantire risultati sempre eccezionali, ogni nuovo smartphone vivo deve eccellere in più di 20 diversi parametri di Imaging Quality. Per garantire risultati in linea con gli standard, vengono testati più di 150 moduli differenti di fotocamere e vengono effettuati oltre 5.000 scatti di test.

La magia della fotografia classica sul proprio smartphone

C’è molto di più dietro una bella immagine che la sola qualità tecnica. Per essere definite tali devono avere una magia speciale in grado di emozionare. Questo è il motivo per cui vivo e ZEISS hanno lavorato insieme per portare il tratto inconfondibile dei classici obiettivi ZEISS nello smartphone e creare – attraverso tecniche computazionali avanzate – i caratteristici effetti “bokeh” a profondità di campo ridotta degli obiettivi professionali. Mettendo insieme l’esperienza degli ingegneri vivo e il know-how ottico di ZEISS, il team di R&D ha individuato delle modalità per replicare con precisione l’aspetto dei leggendari obiettivi per ritratti ZEISS sui migliori dispositivi vivo.