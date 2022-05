Il 2022 sino a questo momento è ricordato come l’anno delle grandi impennate sui costi. In tanti settori dell’economia, i prezzi per gli italiani sono aumentati. Dopo i rincari per il campo energetico, per i carburanti, arrivano anche i rintocchi di prezzo per la telefonia. Nel corso di queste settimane primaverili, ad esempio, sono aumentati i costi per alcune ricaricabili di TIM.

TIM, il costo extra di 2 euro su queste tariffe per l’inizio del 2022

Gli utenti del gestore italiano, in alcune circostanze, si troveranno a pagare piccoli extra sul rinnovo delle loro ricaricabili di riferimento. Il prezzo risulta aggiornato per le seguenti tariffe: TIM Supreme, Five IperGo e Iron. Come nelle precedenti circostanze, anche in quest’occasione, i costi di TIM sono più alti per i clienti che hanno attivo nelle precedenti settimane tariffe legate alla portabilità del proprio numero.

I clienti che hanno attivato in precedenza queste tariffe si troveranno a pagare 2 euro in più ogni mese. Al tempo stesso, come compensazione per questa rimodulazione sui costi, gli utenti riceveranno una quota extra pari a 20 Giga per navigare in internet. La quota sarà aggiunta in automatico sul piano tariffario, senza alcuna richiesta di attivazione. I Giga si aggiungeranno altresì a quelli già previsti di default con la ricaricabile di riferimento.

Le rimodulazioni di TIM sono legate solo ai vecchi clienti. Per i nuovi clienti, invece, il gestore propone costi bloccati almeno per il primo semestre di abbonamento. Nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM, quindi, il provider si impegna a non applicare rimodulazioni né per i costi né per le soglie di consumo.