Nuovi sconti veramente molto interessanti fanno la propria comparsa nel mondo di MediaWorld, portando con sé prezzi decisamente più bassi del normale, e la possibilità di godere di prestazioni adeguate alla spesa sostenuta.

Il volantino è disponibile sull’intero territorio nazionale, con possibilità di acquisto diretta anche sul sito ufficiale, il quale promette la consegna presso il domicilio, con il semplice rischio di dover versare un piccolo contributo aggiuntivo per la spedizione (a prescindere dall’ordine di spesa). Tutti i prodotti sono no brand e con garanzia di 24 mesi, ricordando comunque che sono anche acquistabili a Tasso Zero, con rateizzazione automatica tramite conto corrente bancario.

MediaWorld: che occasioni e che prezzi assurdi

Volete spendere poco? allora dovete affidarvi all’ultimo volantino MediaWorld, la soluzione ideale per riuscire ad accedere a grandi prodotti, senza dover investire troppo denaro, tranne che in una occasione. Il modello in questione è l’eccellente Apple iPhone 12, un top di gamma a tutti gli effetti, lanciato sul mercato nel corso del 2021, ed oggi acquistabile con un esborso finale di 729 euro (la memoria, non espandibile, è di 64GB).

Le proposte del volantino non terminano chiaramente qui, ecco arrivare anche soluzioni come Galaxy S20 FE, acquistabile al prezzo di 399 euro, oppure Realme GT Master Edition, caratterizzato da un design molto speciale, a 244 euro, per finire sui modelli come Galaxy A32 o Redmi Note 10 5G, tutti a 119 e 223 euro. Gli altri sconti dell’ottimo volantino MediaWorld, sono comunque raccolti qui.