L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente deciso di riproporre, per alcuni già clienti Kena, l’offerta con ben 130 GB di traffico internet a meno di 8 euro al mese.

Questa offerta era stata lanciata inizialmente per i nuovi clienti, quelli che chiedevano la portabilità da specifici operatori. Scopriamo insieme cosa propone.

Kena Mobile rilancia per alcuni la Kena 7.99 130 Giga

L’offerta in questione comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 7,99 euro al mese. Anche per questa variante ad personam, proposta ad esempio tramite Servizio Clienti 181, il costo di attivazione risulta gratuito.

Per quanto riguarda il traffico dati, si ricorda che Kena, secondo brand consumer di TIM, permette di navigare sulla rete di quest’ultimo in GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA e 4G LTE. Per l’offerta Kena 7,99 130 Giga, nella sua variante proposta ai già clienti, la velocità massima di navigazione è pari a 30 Mbps sia in download che in upload.

La versione attuale per i nuovi clienti comprende minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga di traffico internet mobile a 7,99 euro al mese. A differenza dell’offerta proposta ai già clienti, in questo caso gli SMS sono 500 invece che illimitati. Inoltre, il costo di attivazione è pari a 4,99 euro anziché essere gratuito. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.