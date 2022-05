Iliad offre fibra a 15,99 euro al mese e 5G con 120GB: ecco i dettagli

Lo strapotere di Iliad si sta vedendo soprattutto negli ultimi tempi, con gli utenti che non esitano a sceglierlo come primo gestore. Se prima la scelta variava tra i classici colossi del mercato che tuttora si dimostrano i migliori in assoluto, oggi c’è un terzo incomodo che sta pian piano crescendo a suon di milioni di nuovi utenti.

Varcata ormai la soglia di 9 milioni di seguaci, Iliad vuole continuare a mettere mattoni per erigere un muro che possa essere invalicabile per la concorrenza. Ogni mattone consiste in una nuova offerta sia mobile che fissa, anche se sotto quest’ultimo aspetto per ora ce n’è solo una. Sia dal punto di vista della fibra che dal punto di vista del 5G, il provider risulta uno dei migliori stando anche alle statistiche. Attualmente dunque c’è grande scelta, sia se volete qualcosa per il vostro smartphone che se volete qualcosa per la rete domestica.

Iliad: queste sono le migliori offerte del momento che vi faranno risparmiare tanti soldi

La promo che riguarda la fibra, costa 15,99 € al mese per i già clienti Iliad e 23,99 € per chi non lo è.

Ci sono chiamate verso tutti i gestori sia fisiche mobili e la connessione in fibra ottica con 5 Gbit/s complessivi in download (fino a 2,5 Gbit/s su 1 porta Ethernet, fino a 1 Gbit/s su 2 porte Ethernet, e fino a 0,5 Gbit/s in Wi-Fi) possono variare in base a copertura, gradi di congestione della rete, tecnologia disponibile nella zona, capacità del server e utilizzo della connessione Wi-Fi.

L’offerta mobile invece è sempre la stessa, ovvero quella da 120 giga in 5G con tutto senza limiti al prezzo di soli 9,99 € al mese.