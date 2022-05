Iliad da qualche mese non rappresenta solo un attore fondamentale nel campo della telefonia mobile. Finalmente, infatti, l’operatore francese ha deciso di compiere anche in Italia il passo decisivo per l’ingresso nel campo della telefonia fissa. Gli abbonati, quindi, potranno anche attivare una promozione per la Fibra ottica.

Iliad, costi, consumi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

I clienti che decidono di attivare una promozione con Iliad potranno accedere ad una tariffa ricca di contenuti con la massima convenienza per quanto concerne i costi che si confermano i più bassi di sempre.

I clienti che attivano un abbonamento Fibra ottica con il provider francese potranno scegliere l’offerta, Iliad Box. Il prezzo previsto per gli utenti, in questa circostanza, sarà di 15,99 euro ogni trenta giorni. Il ticket prevede consumi illimitati per le telefonate, senza scatto alla risposta e anche verso l’estero, con connessione no limits per la Fibra con le velocità della Fibra ottica.

Il prezzo scontato di 15,99 euro prevede però un vincolo. Questo costo è infatti riservato solo ed esclusivamente agli abbonati che attivano una promozione per la Fibra ottica, contestualmente ad una ricaricabile per la telefonia mobile. In alternativa, senza la contestuale ricaricabile per la telefonia mobile, il prezzo della Fibra ottica sarà di 23,99 euro al mese.

Non cambiano invece le condizioni per l’attivazione della tariffa. Previsto, infatti, un costo extra da pagare per un valore una tantum pari a 39,99 euro. La spesa per l’attivazione della rete è indipendente dal costo mensile dell’offerta in abbonamento Iliad Box.