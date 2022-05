Hyundai e We Drive Solar ufficializzano il sistema energetico per il futuro

IONIQ 5 è il primo modello Hyundai a utilizzare la Electric-Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai Motor Group. Questa nuova piattaforma è stata sviluppata appositamente per i veicoli elettrici (BEV) e offre importanti vantaggi in termini di prestazioni, sicurezza e spazio. Grazie al suo sistema a 800V, IONIQ 5 offre una ricarica ultraveloce. Con un caricabatterie da 350 kW, può caricare dal 10 all’80% della capacità della batteria in soli 18 minuti. Queste caratteristiche rendono IONIQ 5 il veicolo perfetto per un progetto di questo tipo.

Tecnologia Vehicle-to-Grid

Oltre a trasportare i residenti di Cartesius, IONIQ 5 fungerà anche da auto per la produzione bidirezionale. Ciò significa che le batterie delle auto saranno utilizzate su larga scala per stoccare energia sostenibile, secondo il sistema noto anche come Vehicle-to-Grid (V2G). Il V2G offre molti vantaggi per la rete elettrica e l’ambiente. Durante le ore di punta in cui vengono consumate grandi quantità di energia, le auto elettriche possono anche fornire energia alla rete elettrica.

Inoltre, i BEV possono fornire elettricità a case e edifici. Vehicle-to-Everything (V2X) è il termine ampio utilizzato per descrivere il valore aggiunto rappresentato dalle auto elettriche quando non sono utilizzate per ciò a cui sono inizialmente destinate: guidare. Oltre al Vehicle-to-Grid (V2G), esistono anche le tecnologie Vehicle-to-Home (V2H) e Vehicle-to-Building (V2B).

Più viene utilizzata l’energia generata da fonti di energia rinnovabile, più la tecnologia V2G aiuta a ridurre l’impatto del cambiamento climatico. Facendo affidamento sull’energia – generata dal solare o dall’eolico – che viene immagazzinata nei pacchi batteria delle auto elettriche, si riduce la dipendenza dagli impianti alimentati a combustibili fossili, che causano più inquinamento e prezzi dell’energia più elevati durante le ore di punta.

L’obiettivo della collaborazione è rendere Utrecht la prima regione al mondo con un ecosistema energetico bidirezionale: un punto di svolta nei 900 anni di storia della città. Un ecosistema bidirezionale consente di utilizzare le batterie delle auto come una riserva in un sistema di rete sostenibile in cui l’energia solare ed eolica sono le principali fonti di energia. Solo con un simile stoccaggio su larga scala è possibile eliminare completamente la dipendenza dai combustibili fossili.

La città di Utrecht ha già fatto passi concreti verso il suo obiettivo. Negli ultimi tre anni sono stati costruiti più di 1.000 punti di ricarica bidirezionali in tutta la regione. Queste stazioni di ricarica possono essere utilizzate non solo per caricare i veicoli, ma anche per immettere l’energia nella rete quando necessario. Il contribuito di Hyundai nel mettere a disposizione una flotta di IONIQ 5 dotate di tecnologia solare sarà utilizzato per un nuovo servizio di car sharing per il distretto di Cartesius. Nel tempo, 150 veicoli serviranno non solo da riserva per l’energia rinnovabile sulla rete, ma aiuteranno anche a fornire aria più pulita, ridurre il traffico sulle strade e per offrire ai residenti opzioni di mobilità a zero emissioni.

Guardare al futuro: “Progress for Humanity”

Oltre a svolgere un ruolo di primo piano nella mobilità elettrica, Hyundai vuole facilitare la vita dei propri clienti con l’ausilio di servizi innovativi in linea con la sua visione del futuro: “Progress for Humanity”. La partnership con We Drive Solar integra le ambizioni di Hyundai di diventare un leader di mercato globale nelle soluzioni di mobilità che si adattano allo stile di vita dei suoi clienti.

