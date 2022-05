HONOR ha annunciato il lancio in Italia di HONOR X7: uno smartphone in grado di fornire agli utenti ottime prestazioni della batteria per una connettività di lunga durata grazie alla batteria ultra-large da 5000mAh, un display coinvolgente e una serie di soluzioni tecnologiche HONOR davvero innovative, il tutto ad un prezzo accessibile. Basato su Android 11 con Google Mobile Services (GMS) e alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon® 680, HONOR X7 è progettato per offrire prestazioni superiori e massima produttività.

HONOR X7 è disponibile all’acquisto sul sito Hihonor.com al prezzo di €209,90 e presto sarà disponibile anche su Amazon.

Batteria ad alta capacità da 5000mAh con 22.5W HONOR SuperCharge per connettività e produttività tutto il giorno

HONOR X7 vanta una straordinaria batteria da 5000mAh che permette agli utenti di godere fino a 20 ore di streaming video online o 49 ore di chiamate telefoniche, il tutto con una singola carica. HONOR X7 permette infatti agli utenti di alimentare le giornate senza preoccuparsi che il proprio smartphone necessiti di una ricarica.

Portando la potente tecnologia di HONOR agli utenti di smartphone in tutto il mondo, HONOR X7 è dotato di 22.5W HONOR Wired SuperCharge, capace di alimentare il dispositivo in soli 10 minuti per poi supportare tre ore di riproduzione video online, per l’invio di messaggi, lo shopping online, il gioco o lo streaming video in movimento.

Display HONOR FullView da 6,74 pollici per un’esperienza visiva coinvolgente con una comoda impugnatura

HONOR X7 è progettato con un corpo curvo a 47° ed estremamente sottile, raggiungendo una misura di 8.62mm, perfetto anche per essere tenuto nel palmo di una mano. Dotato di un display a cristalli liquidi (LCD) HONOR FullView da 6,74 pollici, HONOR X7supporta 16,7 milioni di colori per offrire un’esperienza visiva coinvolgente, ideale per guardare film, sfogliare foto o giocare.

Dotato di una frequenza di aggiornamento dello schermo che raggiunge i 90Hz per una migliore qualità di visualizzazione, HONOR X7 permette agli utenti di godere di una grafica fluida e realistica sullo schermo senza alcuno sfarfallio, garantendo anche un’esperienza di scorrimento senza interruzioni.

Dotato di funzioni avanzate di protezione degli occhi, tra cui TÜV Rheinland Low Blue Light Certification, eBook Mode e Dark Mode, HONOR X7 offre un’esperienza di lettura e visualizzazione più confortevole, soprattutto in ambienti con poca luce.

Prestazioni ottimizzate grazie a Qualcomm® Snapdragon® 680 e HONOR RAM Turbo

HONOR X7 è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon® 680, un processore avanzato octa-core a 6nm progettato per fornire prestazioni superiori pur conservandone la potenza.

Costruito appositamente per garantire all’utente un uso multimediale prolungato, il processore migliora le prestazioni della CPU del 25% e quelle della GPU del 10% rispetto al suo predecessore, promettendo velocità potenti e una riproduzione audio e video quasi senza fine. Fornendo una riduzione del 12% del consumo energetico, HONOR X7 assicura che gli utenti possano godere di esperienze di intrattenimento per tutto il giorno con prestazioni sostenute.

HONOR X7 è anche dotato di HONOR RAM Turbo (4GB+2GB), una soluzione tecnologica proprietaria di HONOR che sposta una piccola porzione di memoria flash nella RAM. Questa tecnologia espande la memoria RAM comprimendo le app in background e impedendo che i processi vengano interrotti quando gli utenti passano da un’app all’altra. Grazie a questa tecnologia è infatti possibile rispondere a una videochiamata o scrivere un messaggio mantenendo le app in background attive e in esecuzione continua.

Capacità fotografiche premium e videografia migliorata per una migliore esperienza di vlogging

Per catturare immagini e ricordi, HONOR X7 vanta una robusta combinazione di fotocamera quadrupla che comprende una fotocamera principale ultra-nitida da 48MP, una fotocamera grandangolare da 5MP, una fotocamera macro con rilevamento 2M e una fotocamera Bokeh con rilevamento 2M. Grazie a questa tecnologia, gli utenti sono in grado di preservare i dettagli delle loro immagini e di scattare foto mozzafiato, sempre e ovunque.

Perfetto per i fotografi amatoriali e i creatori che vogliono catturare ricordi significativi e duraturi, HONOR X7 supporta la ripresa video 1080P con una risoluzione di 1920*1080 pixel. La fotocamera principale da 48MP Ultra-Clear dispone di un algoritmo intelligente di sintesi multi-frame per garantire la presenza di innumerevoli dettagli anche nelle foto scattate in ambienti con scarsa illuminazione. La fotocamera grandangolare da 5MP con apertura f/2.2 permette agli utenti di tenere più elementi nell’inquadratura con maggiore facilità e comodità. Grazie alla fotocamera macro 2M Sensing, gli utenti possono catturare piccoli dettagli per ottenere immagini di ottima qualità. HONOR X7 è inoltre dotato della fotocamera Bokeh 2M Sensing, una tecnologia capace di offrire ritratti visivamente piacevoli, portando in primo piano il soggetto che buca lo schermo e diventa il centro dell’immagine.