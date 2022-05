CoopVoce contro TIM e Vodafone: tornano le offerte strepitose con 100GB e un regalo

La concorrenza dei grandi gestori è aumentata a dismisura col passare del tempo, grazie soprattutto alle piccole realtà che si sono evolute. Tra queste i gestori virtuali riescono a ritagliarsi uno spazio di favore, il quale è stato incavato e creato dalla possibilità di risparmiare e soprattutto avere delle promozioni per sempre allo stesso costo.

Le aziende che prima nessuno credeva potessero crescere così tanto, oggi dominano soprattutto nel mondo dei gestori virtuali. Tra le più interessanti c’è CoopVoce, il provider che tutti valutano in base alla sua grande affidabilità ma soprattutto in base al grande contenuto delle offerte mobili. In basso potete trovare tutte le informazioni disponibili.

CoopVoce: battuta la concorrenza e sempre con le stesse promo

Come succede di solito, anche questa volta gli utenti avranno un’opportunità eccezionale, ovvero quella di ottenere gratuitamente tantissime soluzioni da parte del gestore CoopVoce. Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS