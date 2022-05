Carrefour ufficializza la cessione di uno dei suoi punti vendita in Italia, non di tutta la catena, stiamo parlando del negozio di Frosinone, situato all’interno del centro commerciale “Le Sorgenti“.

Nel corso degli ultimi mesi, l’azienda è stata in trattativa con il Gruppo Gros-Romano Supermercato, una realtà che gli utenti del Centro Italia conoscono molto bene, data la presenza di oltre 18 punti vendita, ed un fatturato che supera addirittura il miliardo di euro. L’acquisizione è andata a buon fine, per questo motivo al posto del sopracitato Carrefour, spunterà il nuovo supermercato IperDem.

Non dimenticatevi del nostro canale Telegram, vi aspettano offerte shock su Amazon, ed anche tantissimi codici sconto gratis.

Carrefour, gli sconti attivi in Italia

Nonostante la chiusura sopracitata, nel resto del paese Carrefour continuerà ad operare, e per questo motivo vi parliamo della nuova campagna promozionale dell’azienda. Al suo interno si possono scovare innumerevoli prodotti in promozione, con prezzi decisamente ridotti.

Il focus è stato rivolto più che altro verso la fascia intermedia della telefonia mobile, i prezzi non superano i 329 euro, e permettono ugualmente di acquistare Motorola Moto E40, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 5G, o anche Galaxy A22. A prescindere dal modello selezionato, ricordiamo comunque che sono tutti dispositivi commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche no brand; quest’ultima peculiarità permette comunque di avere aggiornamenti più tempestivi, in confronto a quanto offerto da un prodotto brandizzato. Per i dettagli del volantino Carrefour, vi rimandiamo comunque al sito ufficiale dell’azienda stessa, in modo da conoscere da vicino i singoli prezzi.