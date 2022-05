Importanti novità attendono uno dei punti vendita Bennet sul territorio nazionale, sia chiaro, non tutta la catena, ma solo uno dei negozi diffusi in Italia. Più precisamente parliamo del punto di Pradamano, un piccolo paese nella provincia di Udine, in Friuli.

A partire da Gennaio 2022, è stata intavolata una trattativa con il gruppo IperTosano, per l’acquisizione del negozio a titolo definitivo. Nei mesi si è discusso degli annessi e connessi, sino a giungere all’accordo di poco tempo fa. IperTosano, per chi non lo conoscesse, è una realtà veneta nata nel 1970 da un piccolo negozio familiare, ed oggi in grado di contare oltre 3500 dipendenti in tutta Italia.

Gli accordi con Bennet, prevedono una soluzione di continuità nella vendita di prodotti alimentari (e non solo), come anche nella gestione del personale. L’azienda ha infatti fatto sapere che non licenzierà alcun dipendente (sono oltre 104 le persone coinvolte), anzi verranno mantenute le ferie, il TFR e le mensilità accumulate.

Non perdetevi i codici sconto Amazon, li trovate in esclusiva gratis sul nostro canale Telegram interamente dedicato.

Bennet: attenzione alle offerte

Consapevoli del fatto che Bennet continuerà ad esistere in tutte le altre regioni d’Italia, scopriamo un’offerta veramente pazzesca attiva solamente oggi, 6 maggio 2022.

Sarà difatti possibile acquistare un bellissimo Apple iPad 2021, dietro il pagamento di un contributo finale di soli 299 euro. Il modello in questione, ricordiamo avere un pannello da 10.2 pollici di diagonale, e 64GB di memoria interna (no rete cellulare). Il volantino coinvolge anche tantissime altre soluzioni interessanti, per i dettagli consigliamo comunque di collegarsi al sito ufficiale.