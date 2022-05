Android e le 30 app a pagamento gratis di maggio: ecco l'elenco sul Play Store

Ci sono pochi dubbi ormai su quale sia il sistema operativo di riferimento nel mondo mobile ma non solo. Infatti Android non è più il punto di riferimento per tutti coloro che utilizzano uno smartphone, ma anche per coloro che guardano i sistemi operativi in generale.

Il Play Store inoltre mostra sempre più contenuti da scaricare sia gratuitamente che a pagamento. Proprio all’interno del celebre market oggi c’è una grande promozione che include titoli incredibili. Questi, i quali sono a pagamento, saranno per un certo periodo di tempo gratuiti al 100%.

Per avere anche le migliori offerte da parte di Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android regala sul Play Store le sue applicazioni ed alcuni giochi: ecco quali sono