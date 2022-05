Amazon Prime Video è senza dubbio una delle sorprese più interessanti nel campo delle tv streaming durante questa stagione. La piattaforma di casa Amazon ha raggiunto il successo nelle ultime settimane, grazie al suo fiore all’occhiello in termini di esclusiva: la Champions League in e una partita a settimana.

Amazon Prime Video, come attivare il servizio a costo zero

Con la fine delle partite della Champions League, le sorprese di Amazon Prime Video non si fermano. La piattaforma infatti continua a garantire a tutti gli abbonati una serie di interessanti contenuti, con film e serie tv in primis. Gli utenti che desiderano attivare un piano streaming con la piattaforma possono inoltre beneficiare di un mese gratis.

A differenza di altre piattaforme come Netflix o Disney+, Prime Video prevede ancora il mese gratis per i nuovi abbonati. I clienti inoltre potranno scegliere anche se proseguire o meno la sottoscrizione dopo i trenta giorni. Non vi è quindi nessun vincolo formale per i clienti. Il costo dopo il mese gratis, sarà di 3,99 euro al mese. In alternativa previsto un costo di 36 euro ogni dodici mesi.

Coloro che desiderano Prime Video a costo zero possono anche affidarsi alla promozione di Vodafone. Anche il gestore inglese, con la sua promozione Vodafone TV, assicura un anno di Amazon a titolo gratuito. Il ticket Vodafone TV al costo base di 5 euro al mese prevede ampi contenuti di serie tv e film. Anche qui non è previsto un vincolo formale dopo il primo anno per i clienti.