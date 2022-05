Probabilmente non tutti si ricorderanno dell’applicazione Android YouTube Go, pensata ed ottimizzata per i dispositivi di fascia bassa.

Ebbene, negli scorsi giorni la piattaforma di video in streaming YouTube ha annunciato che a partire da agosto l’applicazione verrà chiusa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

YouTube Go ad agosto 2022 verrà chiusa

Il motivo di tale decisione è piuttosto chiaro, ecco la dichiarazione di un portavoce dell’azienda: “Abbiamo migliorato le prestazioni per i dispositivi entry-level o quelle che riguardano YouTube su reti più lente. Stiamo anche creando controlli utente aggiuntivi che aiuteranno a ridurre l’utilizzo dei dati mobili per gli spettatori con dati limitati, quindi resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti!“.

Pertanto, visto il miglioramento delle specifiche dei dispositivi di fascia bassa e di YouTube, non risulta più necessario un’applicazione dedicata. Del resto, la decisione era stata già in un certo senso anticipata. Dall’ottobre 2021, infatti, YouTube Go non ha ricevuto più alcun aggiornamento.

Sono passati circa sei anni dal lancio di YouTube Go, scaricata più di 500 milioni di volte dal Google Play Store, garantendo agli utenti con dispositivi non particolarmente performanti la possibilità di accedere a YouTube senza problemi. Ora con l’avanzare della tecnologia, purtroppo o per fortuna, non ne abbiamo più bisogno. Possiamo affermare anche che non ne sentiremo la mancanza. E Voi?