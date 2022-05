Truffe phishing e alle banche: in questo modo vi rubano i soldi con un click

Secondo quanto riportato sarebbero tante le banche ad aver parlato di truffe phishing. Questo per mettere in guardia gli utenti che infatti non avrebbero resistito dal cliccare sul link presente all’interno di alcuni messaggi di posta elettronica.

Bisogna stare molto attenti dal momento che sarebbe proprio questo il trucco per rubare le vostre credenziali di accesso.

Truffe alle banche: questo è il problema principale, arriva il messaggio phishing che porta via i vostri soldi

Tante banche rischiano seriamente di finire all’interno di una vicenda che arrecherebbe grossi danni all’intero gruppo bancario. Purtroppo un nuovo messaggio phishing starebbe cercando di spacciarsi per una comunicazione da parte della celebre banca, la quale in realtà non c’entra praticamente nulla.

Gentile cliente,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI