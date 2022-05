Una startup americana ha recentemente realizzato Silent Ventus, un drone silenzioso che potrebbe aver risolto l’intoppo causato dal rumore nelle consegne tramite tali strumenti. La nuova creazione potrebbe offrire un contributo rilevante al punto da indurre ognuno di noi a dire addio alle classiche spedizioni tramite corriere.

Silent Ventus: il drone silenzioso e senza eliche!

A presentare il nuovo drone è Undefined Technologies, una startup americana il cui scopo sembra essere quello di proporre uno strumento innovativo che potrebbe dimostrarsi particolarmente utile nella quotidianità di tutti noi.

Silent Ventus è infatti in grado di volare pur non essendo dotato di alcuna elica. Al fine di ridurre il rumore prodotto dalle eliche in movimento, la startup ha eliminato la componente consentendo al suo drone di volare grazie alla propulsione ionica.

I test hanno dato modo di assistere a degli ottimi risultati: in soli 2 minuti e mezzo di volo Silent Ventus ha raggiunto gli 85 dB. Lo scopo sembra però essere quello di ridurre ulteriormente il rumore raggiungendo un livello inferiore ai 70 dB. Il drone sarebbe così in grado di produrre un rumore quasi indifferente senza dover scarseggiare nelle prestazioni.

L’idea potrebbe essere ben accolta dai colossi del settore già da tempo impegnati nella messa a punto di un sistema innovativo per la spedizione di merce acquistata online. Avere a disposizione dei droni capaci di non causare alcun fastidio acustico potrebbe quindi offrire un contributo decisivo. Purtroppo, però, vi sono grandi incertezze sull’effettivo sviluppo del dispositivo. Silent Ventus potrebbe essere molto lontano dal suo lancio!