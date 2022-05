Lo scorso 3 maggio 2022 con un post sul social network Twitter, il colosso sud coreano Samsung ha annunciato la versione 4.0 della sua Universal Flash Storage.

Si tratta di una memoria utilizzata in un considerevole numero di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili. Queste nuove memorie consentiranno ai futuri dispositivi del colosso di guadagnare in velocità ed efficienza. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Samsung annuncia le nuove memorie

Secondo quanto riportato dall’azienda, le memorie UFS 4.0 offrono una larghezza di banda di 23,2 Gbps, il doppio di quanto fornito dalle attuali UFS 3.1, rendendole “perfette per smartphone 5G che richiedono enormi quantità di elaborazione dati“. Per quanto riguarda le velocità, grazie alla tecnologia V-NAND di settima generazione, le memorie avranno una velocità di lettura sequenziale fino a 4.200 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 2.800 MB/s, valori notevolmente più alti di quelli delle attuali UFS 3.1 che consentono 2.100 MB/s in lettura e 1.200 MB/s in scrittura.

Potendo offrire velocità di lettura e scrittura più elevate, nonché una maggiore larghezza di banda, le nuove memorie UFS 4.0 di Samsung migliorano contestualmente anche l’efficienza energetica. L’azienda infatti stima un miglioramento del 46% rispetto alle UFS 3.x. Inoltre lo spazio di archiviazione disponibile avrà capacità fino a 1 TB.

Samsung lavorerà anche con altri produttori, al fine di rendere disponibili le UFS 4.0 oltre che su smartphone di altri brand, anche in altri settori quali quello automobilistico, della realtà aumentata e della realtà virtuale. Le nuove memorie pensiamo di poterle trovare sui prossimi smartphone di punta dell’azienda, quali Galaxy Z Flip 4, Z Fold 4 e Galaxy S23.