Una serie di novità potrebbero riguardare le economie degli italiani ed in particolare il futuro del canone RAI. Nelle prossime settimane, infatti, diverrà ufficiale il nuovo progetto per il tributo legato alla tv di Stato, con la cancellazione definitiva del canone dalle attuali bollette per l’energia elettrica.

RAI, gli scenari per l’addio del canone in bolletta

Questo genere di novità ha avuto una sua fase preliminare con il varo del Decreto Concorrenza dello scorso inverno. Proprio il Decreto del Governo ha lasciato campo aperto per l’addio del canone RAI alle bollette per la luce.

All’origine di questo scenario ci sarebbe l’adesione dell’Italia al programma del PNRR europeo. La comunità europea, oramai da tempo, chiede a tutti i cittadini la massima trasparenza per le componenti aggiuntive rispetto al canone.

La novità legata al canone, però, non dovrebbe essere effettiva già nel corso del 2022, ma dovrebbe essere rimandata al prossimo anno, già dai primi mesi del 2023.

E’ bene ricordare che la presenza del canone RAI sulle bollette per l’energia elettrica risale alla riforma del Governo Renzi nel 2015. Fu proprio lo stesso esecutivo ad abbassare la quota del tributo a 90 euro rispetto ai 117 euro di partenza e a favorire anche il possibile pagamento dilazionato mensile.

Eliminare il canone RAI dalle bollette non vuol dire però cancellare definitivamente il canone. Il Governo è infatti al lavoro per studiare una contromossa che possa scongiurare il ritorno all’evasione per la tassa, evasione sino al 2015 con indici altissimi. L’indotto di questo pagamento porta nelle casse della tv di Stato ben 1,7 miliardi di euro.