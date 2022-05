L’ente nazionale più famoso è conosciuto in tutto il paese è senza alcun dubbio Poste Italiane, la signora in giallo vanta infatti un bacino di utenti a dir poco assoluto, conquistato negli anni grazie propri servizi sempre al passo coi tempi e con costi di gestione davvero competitivi, basti pensare alla famosissima Postepay che ogni giorno soddisfa le necessità di milioni di clienti tra cui studenti soprattutto.

Questo contesto ha contribuito a rendere il nome di poste italiane uno dei più autorevoli nel panorama aziendale italiano, tutto ciò nasconde però un lato oscuro ben evidente e a tratti prepotente, spesso infatti il buon nome di poste italiane viene sfruttato dai truffatori per mandare avanti delle vere e proprie campagne truffaldine ai danni dei clienti dell’azienda stessa, le quali prendono corpo email o sms truffaldini inviate agli utenti per indurli con l’inganno a consegnare inavvertitamente i propri codici di sicurezza.

Questa email o sms sono un molto variegate però mantengono una struttura di base ben definita, cercano infatti di indurre l’utente a compiere azioni come effettuare accessi presso link esterni o scaricare allegati malevoli.

Phishing Poste Italiane

Il nuovo sms che in molti ci stanno segnalando ribadisce il concetto, quest’ultimo infatti ricalca fedelmente il modus operandi del phishing, avvisa infatti l’utente di un anomalie riscontrate sul conto BancoPosta per poi invitarlo a risolvere il problema effettuando l’accesso presso un apposito link citato più in basso, quest’ultimo però rimanda ad una falsa dei clienti di poste italiane la quale ricarica fedelmente il design di quello originale, l’unica differenza sta nel fatto che è una volta digitate le vostre credenziali verranno immediatamente copiate inviate al creatore della truffa.