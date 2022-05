Secondo le ultime indiscrezioni il colosso Oppo potrebbe presto lanciare il nuovo Find N, nuovo smartphone pieghevole che andrebbe ad aggiungersi a quelli già in commercio.

Le indiscrezioni parlano anche di un prezzo di vendita sorprendentemente basso rispetto ai competitors. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Oppo: il nuovo smartphone pieghevole costerà meno dei competitors

Secondo GSM Arena, il nuovo modello pieghevole a conchiglia potrebbe essere venduto a circa 5.000 CNY, ovvero circa 720 euro. Un prezzo decisamente interessante e molto più basso rispetto ai competitors, come ad esempio Samsung Galazy Z Flip 3, che attualmente sulla piattaforma di e-commerce Amazon è proposto al prezzo di 929 euro.

Infine, sarà curioso vedere se lo smartphone uscirà anche in altri mercati oltre a quello della Cina. Difatti, un debutto in Europa, a questo prezzo, potrebbe favorire un grande successo ad OPPO. Per quanto riguarda le specifiche, sembrerebbe che il pieghevole dovrebbe avere uno Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Vi ricordo che quello che rende molto particolare OPPO Find N, almeno rispetto agli altri smartphone pieghevoli in circolazione, è indubbiamente il suo formato. Il display esterno infatti è in formato rettangolare classico (2:1), rendendolo di fatto più usabile di altre soluzioni. In mano da chiuso è compatto, seppur lo spessore di 15,9 millimetri non lo renda proprio per qualsiasi tasca.