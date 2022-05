L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente aggiornato la propria offerta Insieme a Te, dedicata a tutti i propri clienti con disabilità, proponendo loro ben 130 Giga di traffico internet.

Oltre alla commercializzazione della nuova offerta Kena 5.99 50 GB Gold, a partire dallo scorso 3 maggio 2022 è disponibile anche la nuova versione di Insieme a Te. Scopriamo insieme le novità.

Kena Mobile lancia la nuova versione dell’offerta Insieme a Te

L’offerta Kena 3,99 Insieme a Te in precedenza prevedeva invece 100 Giga, ed era stata lanciata dal 4 Novembre 2021 per ottemperare alle nuove disposizioni della nuova delibera AGCOM 290/21/CONS del 23 settembre 2021, pubblicata sul sito dell’Autorità lo scorso 14 Ottobre 2021, che sostituisce la precedente delibera 46/17/CONS. Tra le principali novità della nuova versione sono i Giga disponibili, ora 130 al mese.

Oltre al traffico dati, l’offerta prevede anche minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti al costo di soli 3.99 euro al mese. Il contributo di attivazione e il costo per la consegna della nuova SIM ricaricabile sono entrambi gratuiti. L’offerta è sottoscrivibile fino a nuova comunicazione sempre da tutti i nuovi e già clienti non vedenti e non udenti.

Le offerte agevolate di Kena Mobile si possono richiedere chiamando il Servizio Assistenza Clienti 181 o tramite email all’indirizzo offerteagevolate@kenamobile.it. Per usufruire delle offerte agevolate è necessario avere una SIM Kena attiva. Inoltre, bisognerà fornire anche la certificazione medica che accerti lo stato di invalidità, redatta dalla competente autorità sanitaria pubblica o da altro Ente Titolato.