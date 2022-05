Le iniziative che Iliad propone ai suoi abbonati nel corso di questa primavera continuano ad essere ampiamente vantaggiose, sia per la telefonia fissa che per la telefonia mobile.

Successivamente alla Pasqua, la migliore ricaricabile di Iliad è rappresentata dalla Giga 120. I clienti che decidono di attivare questa tariffa avranno accesso a chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche 120 Giga per navigare in internet con le velocità massime anche del 5G. Il prezzo di rinnovo sarà di soli 9,99 euro.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

Con la scelta della Giga 120 i clienti di Iliad avranno accesso ad un ricco pacchetto per costi e soglie di consumo, ma dovranno rinunciare ad alcuni servizi, tra cui anche un’app ufficiale.

L’oramai lunga permanenza di Iliad sul territorio italiano non ha portato a grandi novità sul fronte dell’app ufficiale. I clienti del gestore francese ancora non hanno la possibilità di scaricare un’app nativa dal Google Play Store di Android così come su App Store di casa Apple. Per eventuali modifiche al loro piano tariffario, i clienti dovranno sempre guardare al sito ufficiale dello stesso provider.

L’assenza dell’app ufficiale di Iliad, anche se non rappresenta una novità in termini assoluti, porta a conseguenze certamente non pratiche per tutti gli abbonati che hanno uno smartphone Android. Nel recente passato, infatti, proprio sul Google Play Store di Android siano state eliminate le app parallele per la gestione del profilo tariffario.