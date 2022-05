Lo sappiamo: Hollywood è sempre alla ricerca di nuovi scoop che possono stuzzicare la curiosità dei fan del cinema più accaniti. Una delle coppie del momento sono sicuramente Zendaya e Tom Holland, i quali stanno facendo parlare di loro praticamente ogni giorno.

Di recente, si è parlato tantissimo anche di un cameo di Tom Holland in Euphoria, la serie TV dove Zendaya è la protagonista nel ruolo di Rue. Quest’ultima ha voluto rompere il silenzio, parlando della serie e svelando qualche retroscena sulla possibile presenza di Holland.

Euphoria: la risposta di Zendaya alle voci di Hollywood

Zendaya ha rilasciato delle dichiarazioni all’Hollywood Access, dove ha risposto in maniera molto timida alla domanda sul possibile cameo di Tom Holland. L’attrice ha dichiarato che non può né confermare né negare le voci di corridoio, dicendo che “Potrebbe essere. Potrebbe essere vero. Non posso confermare né negare. Il mondo potrebbe non saperlo mai“. Dunque, l’attrice, alla fine, non ha voluto sbilanciarsi.

Le voci sono partite per via della presenza di Tom Holland alla rappresentazione allestita dal personaggio di Lexi. Nonostante si tratti di una supposizione fatta su scatti sfocati, il soggetto della foto sembra essere proprio l’attore di Spiderman.

Attualmente non è ancora chiaro o meno se Holland sarà presente in Euphoria, ma ciò che è sicuro è che le sue visite sul set della serie erano decisamente costanti. Voleva sostenere la sua compagna o voleva ambientarsi sul set? Non è ancora chiaro. Intanto, HBO ha confermato anche una terza stagione della serie con Zendaya protagonista.