Conad e chiusure: licenziamenti in arrivo in Italia, chiude lo storico store

I supermercati italiani sono stati anche grandi esportatori di qualità negli anni, riportando grandi successi.

Sembra però che Conad stia rivedendo i suoi piani, portando alcuni dei suoi Store alla chiusura ufficiale secondo quanto dichiarato infatti ci dovrebbero essere delle chiusure ma non di certo per crisi, la quale non ha colpito assolutamente il noto marchio italiano. In basso tutte le spiegazioni del caso.

Conad: arriva la chiusura ufficiale per uno degli Store al Nord Italia, al suo posto sorgerà un outlet da 300 m quadri

Sembra ormai chiaro che uno degli Store e di Conad in provincia di Modena sia pronto alla chiusura. Stando a quanto dichiarato anche da altre fonti, il negozio di Cognento chiuderà i battenti in favore di un outlet appartenente al celebre marchio Verdissima.

Secondo quanto riportato ufficialmente infatti a prendere il posto del Conad sarà questa volta Intimo Moda. Carrefour in precedenza aveva chiuso uno Store il 27 marzo a Frosinone rilasciando questo comunicato:

Questo è il comunicato ufficiale sul sito di Carrefour:

“Giovani e Ambiziosi, ci piace definirci così. […] L’esperienza di questi primi 14 anni ha fatto il resto: ci ha insegnato che sono i dettagli a fare la differenza, che è la qualità dei nostri prodotti a renderci riconoscibili e che fare acquisti nei nostri supermercati deve essere per i nostri clienti un piacere. Ecco perché dagli arredi alla disposizione, dall’ampia selezione di prodotti freschi e non sino alle eccellenze più ricercate, estetica e tecnologia sono stati, negli anni, il fulcro della nostra continua ricerca, crescita e innovazione”.