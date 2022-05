WindTre prevede una serie di ricaricabili, alternative ad Iliad, nel corso di questa stagione primaverile. Il gestore arancione non vuole essere da meno rispetto al competitor ed alla sua tariffa Giga 120. I clienti che decidono di attivare una SIM con WindTre potranno beneficiare di numerose tariffe, a partire dalla Go Unlimited Star+.

WindTre, Giga illimitati nella tariffa low cost in primavera

La WindTre Go Unlimited Star+ è la ricaricabile migliore del momento e garantisce agli utenti consumi senza limiti con i costi più bassi di sempre.

Il ticket a disposizione degli abbonati è composto da Giga senza limiti per la connessione di rete, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche un pacchetto con chiamate illimitate verso tutti. Il prezzo per il rinnovo della ricaricabile sarà pari a 7,99 euro ogni mese.

La Go Unlimited Star+ di WindTre è la migliore soluzione per il pubblico, anche per una garanzia ulteriore del provider arancione. Il gestore da qualche settimana prevede infatti anche un costo bloccato per la tariffa nel corso del primo semestre. Non saranno quindi possibili rimodulazioni sui costi della ricaricabile e sui consumi nei sei mesi successivi all’attivazione della SIM

Tutti coloro che sono interessati a questa ricaricabile di WindTre potranno procedere con l’attivazione, versando però una quota aggiuntiva ma una tantum dal valore una tantum di 10 euro per ricevere la SIM. Ulteriore condizione necessaria per la sottoscrizione della SIM sarà anche la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad. Per la portabilità saranno necessari sino a tre giorni lavorativi.