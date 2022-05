Tantissime occasioni speciali attendono gli utenti nei vari punti vendita Unieuro sul territorio nazionale, i prezzi sono bassi e super convenienti, come anche la possibilità di accedere a dispositivi dalla qualità veramente elevata.

Il risparmio è dietro l’angolo per milioni di consumatori, in quanto la soluzione corrente risulta essere disponibile per tutti, sia in negozio che online sul sito ufficiale. In questo secondo caso, inoltre, sarà possibile ricevere gratis la merce presso il proprio domicilio, riuscendo a spendere complessivamente più di 49 euro.

Trovate i migliori codici sconto Amazon gratis, ed anche numerose offerte speciali, in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale.

Unieuro: questi sconti sono veramente incredibili

Fino al 19 maggio 2022, tutti gli utenti hanno la possibilità di affidarsi al volantino Passione Casa di Unieuro, una soluzione che prevede la possibilità di accedere ad un numero elevato di sconti speciali, dai prezzi assolutamente sempre convenienti. Volgendo ad esempio l’attenzione verso la fascia alta della telefonia mobile, scopriamo la presenza di Galaxy S21+ a soli 699 euro, ma anche di Galaxy S22, al prezzo finale di 929 euro.

Non mancano ottime occasioni al di sotto dei 600 euro, tra queste annoveriamo il nuovissimo Honor X8 a 259 euro, passando per Redmi Note 10, Redmi Note 11, Xiaomi 11T, Redmi 9C, Oppo A16 e similari, tutti commercializzati alle solite condizioni. Ricordiamo infatti essere distribuiti no brand con la garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire gli eventuali difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati dagli utenti.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Unieuro, ricordatevi di collegarvi il prima possibile qui.