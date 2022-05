Spotify ha aperto un nuovo ambiente digitale con un tema mutevole in cui i giocatori possono entrare per fare musica e giocare. Spotify Island, opportunamente chiamato, è disponibile su Roblox, tuttavia il nome è un po’ ingannevole. Secondo il teaser e i primi video di YouTube, l’ambiente è più di un arcipelago, con i giocatori che saltano da un’isola all’altra e un enorme hub centrale al centro.

Poiché è tutta una questione di musica, l’enorme isola ha un palcoscenico per spettacoli su grande schermo e ‘stazioni beat-maker alimentate da Soundtrap’. È possibile accedere a questo mondo scaricandolo da Roblox.

Spotify Island cambierà tema nel tempo

Soundtrap è una stazione audio Internet di proprietà di Spotify in cui gli utenti possono creare brani o registrare podcast. Tuttavia, poiché si tratta di un gioco per bambini, le capacità di fare musica sono limitate. Ci sono pietre rosa che emettono un suono quando vengono premute e si possono trovare in tutto il mondo digitale. Tuttavia, non sembra che ci sarà un meccanismo per catturare questi ritmi di base nel gioco. Per godersi il tuo capolavoro, i tuoi ospiti devono essere presenti di persona.

Ci sono altri tipi di giochi a cui giocare se non sei incline alla musica. Puoi scalare la classifica raccogliendo punti, oppure puoi intraprendere una ricerca sull’uovo di Pasqua per ottenere alcuni beni speciali. In tal senso, Spotify sta sviluppando una piattaforma che consentirà ai fan di collaborare con l’azienda per produrre beni di gioco.

Spotify Island non è un pianeta statico; passerà attraverso cambiamenti tematici. Il primo tema, K-Park, è basato sulla musica K-Pop. Infatti, entro questa primavera, l’isola ospiterà due artisti K-Pop. SUNMI, un cantante K-Pop, e Stray Kids, un gruppo di ragazzi, interagiranno con i fan di Spotify Island nelle prossime settimane, ma non è stata fissata alcuna data.

Dato che questo è un gioco per bambini, è lecito presumere che l’hardcore rap o il death metal non saranno un tema futuro. Anche Epic Games, il creatore di Fortnite, si sta espandendo in questo genere, collaborando con The Lego Group per creare un parco giochi del metaverso per i giovani. Roblox è uno dei più grandi marchi nel mondo della costruzione di bambini e ora, con il supporto di Spotify, si sta espandendo nella musica con un tocco adatto ai bambini.