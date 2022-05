La scorsa settimana Apple ha rilasciato un nuovo software beta per Studio Display, che la società ha successivamente riconosciuto come un aggiornamento che risolve alcuni dei problemi di qualità della webcam. Apple ha reso disponibile agli sviluppatori la seconda beta di Studio Display Firmware 15.5 con il rilascio di macOS 12.4 beta 3 oggi e sembra migliorare ulteriormente la fotocamera.

Dall’introduzione dello Studio Display, i clienti sono rimasti indignati dalla scarsa qualità della sua fotocamera frontale integrata. I test del mondo reale hanno mostrato che le foto della webcam sono sbiadite ed eccessivamente rumorose, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione.

Studio Display di Apple, l’aggiornamento è disponibile

Apple ha migliorato la riduzione del rumore, il contrasto e l’inquadratura in Studio Display Firmware 15.5 beta per migliorare l’aspetto dell’immagine. Sebbene i test abbiano confermato questi cambiamenti, non sono così gravi come sembrano. Tuttavia, l’azienda sta ancora lavorando per migliorare l’immagine della telecamera sullo Studio Display.

Lo sviluppatore James Thomsom ha eseguito alcuni test sul suo Studio Display prima e dopo l’aggiornamento. Sebbene l’immagine sia ancora leggermente sbiadita, l’attuale software beta sembra avere una migliore nitidezza dell’immagine. Lo sviluppatore ha anche affermato che i colori sono più naturali e hanno un contrasto maggiore dopo l’aggiornamento.

Quando si confronta l’ultimo firmware beta Studio Display con la versione beta della scorsa settimana, la qualità visiva sembra essere migliorata: c’è meno rosso e più contrasto. Naturalmente, non possiamo aspettarci molto da un aggiornamento del firmware; la scarsa qualità della webcam dello Studio Display è principalmente dovuta al suo obiettivo ultra-wide abbinato a un piccolo sensore. Tuttavia, Apple sta facendo uno sforzo per far apparire le cose migliori.

Gli sviluppatori possono ora ottenere Studio Display Firmware 15.5 beta 2. Per installare l’aggiornamento, collega il display a un Mac con la versione beta di macOS più recente disponibile.