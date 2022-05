Scaricare un antivirus gratuito o un programma di pulizia per il tuo smartphone Android potrebbe mettere in pericolo la tua privacy e sicurezza, poiché molte di queste app contengono data tracker e persino collegamenti a domini potenzialmente dannosi.

Per creare la sua nuova analisi, Cybernews ha esaminato le 40 migliori app di pulizia e antivirus Android sul Google Play Store, scoprendo che molte di queste app non soddisfano i criteri elevati stabiliti da software per PC. Peggio ancora, questi programmi sono stati installati oltre 918 milioni di volte in totale, con i più popolari con oltre 1 milione di installazioni ciascuno.

Keep Clean Cleaner è uno dei programmi più scadenti

In un post sul blog, il team di ricerca di Cybernews ha ampliato i suoi risultati e ha descritto il motivo per cui gli utenti sarebbero stati invogliati a scaricare queste app, scrivendo che secondo il numero totale di installazioni, gli utenti Android comuni sono desiderosi di proteggere i propri telefoni dai virus e di mantenere i propri dispositivi in ​​funzione il più rapidamente possibile cancellando i file spazzatura e la cache.

Tuttavia, molte delle soluzioni gratuite hanno un costo nascosto: i dati degli utenti vengono seguiti, venduti o semplicemente gestiti in modo non sicuro a causa della scarsa codificazione e delle politiche sulla privacy degli sviluppatori di programmi. Dopo aver condotto un esame approfondito di ciascuna delle 40 app in questione, Cybernews ha assegnato loro un punteggio di sicurezza su 100.

Il notiziario ha ritenuto che 13 app fossero così dannose per la privacy da ricevere il voto più basso possibile a causa di ‘pratiche di codifica discutibili’, mentre sei contenevano collegamenti potenzialmente dannosi. Keep Clean Cleaner, un programma antivirus, ha conquistato il primo posto tra queste app scadenti, con un punteggio di sicurezza di 54 su 100.