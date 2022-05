L’operatore virtuale Noitel Mobile ha recentemente deciso di prorogare, anche per il mese di maggio 2022, la propria offerta denominata Super Jump 120 Giga.

Invece di rimanere disponibile fino al mese scorso, per poi scadere successivamente, l’offerta continua ad essere disponibile ancora fino al 31 Maggio 2022. Scopriamo insieme cosa propone.

Noitel Mobile proroga la Super Jump 120 Giga

L’offerta denominata Super Jump 120 Giga comprende minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico dati al costo di 7,99 euro al mese. L’offerta include anche le opzioni LoSai e Call Conference, il servizio hotspot, l’ascolto della Segreteria Telefonica e l’Avviso di Chiamata.

Per i nuovi clienti, sia con nuovo numero che in portabilità da un altro operatore, il costo di attivazione dell'offerta è pari a 5 euro e va sommato a quello del primo mese anticipato.

Come viene indicato anche nel documento di trasparenza tariffaria, il contributo di attivazione è pari a 5 euro anche per i già clienti dell’operatore virtuale. Sempre a proposito di pagamenti, il costo mensile di Super Jump 120 Giga viene addebitato in automatico sul credito residuo della SIM, con conferma del pagamento via SMS. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.