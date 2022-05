L’AGCOM ha recentemente fornito un nuovo report report riguardante l’utilizzo delle principali piattaforme streaming video a pagamento in Italia. Il report è stato stilato in seguito alla pubblicazione del Nuovo Osservatorio sulle Comunicazioni relativo al terzo trimestre 2021.

La lista vede sempre Netflix al primo posto per utenti unici e tempo speso. In questo caso, la nuova fotografia sullo streaming video in Italia è contenuta nel rapporto con i dati aggiornati fino al 31 Dicembre 2021. Infatti, i dati dell’Osservatorio sulle Comunicazioni numero 1/2022 sono relativi a Ottobre, Novembre e Dicembre 2021. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix è la piattaforma con il maggior numero di utenti attivi

Il report su quelli che vengono definiti “siti o app di video on demand a pagamento” si basa sui dati Comscore elaborati dall’Autorità, che si riferiscono al traffico Desktop e Mobile e non include il traffico da Smart TV. Per quanto riguarda l’utilizzo di queste piattaforme, come unità di misura è stata presa quella degli utenti unici, cioè il numero di persone diverse che hanno visitato qualsiasi contenuto di un sito web, una categoria, un canale o un’applicazione durante il periodo di riferimento, in questo caso il quarto trimestre del 2021.

I dati riportano gli utenti unici della categoria costituita dai principali operatori che offrono in Italia servizi di streaming video a pagamento, in particolare: Netflix, Prime Video (Amazon), NOW (Sky), TIMVISION (TIM), Disney+, DAZN; Chili, Google Play Movies&TV, Apple TV, Rakuten TV. Secondo l’AGCOM l’allentamento delle misure per combattere la pandemia non ha attenuato la propensione degli utenti italiani a navigare sulle piattaforme di streaming video a pagamento.

Per quanto riguarda la media annuale, gli utenti unici sono cresciuti di circa 600mila unità, in quanto la media è stata di 14,9 milioni di utenti contro i 14,3 milioni in media del 2020. Per quanto riguarda il tempo speso, a Dicembre 2021 gli italiani hanno trascorso poco più di 47 milioni di ore sui principali siti di streaming video a pagamento. Inoltre, sempre nel mese di Dicembre 2021, secondo i dati dell’Autorità ciascun utente italiano ha trascorso in media 2 ore e 52 minuti.