L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile è sempre sul pezzo. Nel corso delle ultime ore ha infatti annunciato ufficialmente una nuova versione di una delle sue offerte più rinomate e apprezzate dagli utenti, ovvero la nuova offerta Kena 5,99 50 GB Gold. Vediamo qui di seguito cosa offre.

Kena Mobile presenta la nuova offerta mobile Kena 5,99 50 GB Gold

Soltanto pochi giorni fa l’operatore telefonico virtuale di TIM aveva lanciato ufficialmente l’offerta Kena 5,99 100 GB Up. Ora, però, come già accennato, Kena Mobile ha deciso di annunciare una nuova ulteriore versione di questa offerta.

Si tratta della promo denominata Kena 5,99 50 GB Gold. Quest’ultima, in realtà va a sostituire l’offerta Kena 5,99 50 GB Plus dato che questa non è più disponibile all’attivazione. Con la nuova offerta di Kena, si avranno a disposizione ogni mese 50 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti.

Il costo mensile dell’offerta è di 5,99 euro, ma in questo caso è presente un costo di attivazione di 3,99 euro. Kena 5,99 50 GB Gold è rivolta agli utenti che effettueranno la portabilità dagli operatori Iliad Fastweb, PosteMobile, Lycamobile, Feder Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Spusu, Welcome Italia, Wings Mobile, WithU Mobile, Elite Mobile, Italia Power, NetValue, Noverca e Nextus.

Vi ricordiamo infine che con questa offerta sono inclusi senza nessun costo extra alcuni servizi, tra cui Segreteria Telefonica, Lo Sai e Chiama Ora.